طالبان تتوصل لاتفاق مع الإمارات لتشغيل المطارات في أفغانستان

قال نائب رئيس الوزراء بالإنابة في حكومة طالبان الملا عبد الغني برادر، إن الحكومة ستوقع اتفاقاً مع الإمارات لتقاسم المسؤولية عن تشغيل المطارات في أفغانستان.

وأوضح الملا برادر في تصريح صحفي أنّ الاتفاقية في حالة توقيعها قد تضع نهاية لسلسلة من مفاوضات متعثرة بين الحركة من جانب وقطر وتركيا من جانب آخر.

واستمرت محادثات على مدى الشهور الماضية بين الحركة وكلٍ من الإمارات وتركيا وقطر سعياً للتوصل إلى اتفاق بشأن التعاون الأمني في المطارات.

وأرسلت قطر وتركيا فرقاً فنية مؤقتة للمساعدة في العمليات والأمن بالمطارات بعد أن غرقت أفغانستان في الفوضى عندما سيطرت طالبان على السلطة العام الماضي مع انسحاب القوات الأجنبية.

وفي نهاية أبريل الماضي، أفاد مسؤولون أنّ المفاوضات بين طالبان وقطر وتركيا لتشغيل المطارات الأفغانية الـ5 وبينها مطار العاصمة كابول، وصلت إلى طريق مسدود في ظل إصرار الحركة على أن يراقب مقاتلوها المنشآت.

وتعرض مطار كابول الوحيد لأضرار في أغسطس الماضي عندما هرع إليه عشرات الآلاف من الأشخاص الساعين لمغادرة البلاد مع انسحاب الولايات المتحدة بعد 20 عاماً من الحرب.