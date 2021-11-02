«طالبان» تحظر التعامل بالعملات الأجنبية

قررت حكومة “طالبان”، حظر التعامل بالعملات الأجنبية في أفغانستان.

طالبان وفي بيان لها ذكرت أنها اتخذت إجراءات قانونية ضد من يخالف قرار حظر التعامل بالعملات الأجنبية، معتبرة أن ذلك يصب في مصلحة الاقتصاد الأفغاني.

وكشف المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد عبر تويتر، أن الوضع الاقتصادي والمصالح الوطنية في البلاد يتطلبان أن يستخدم جميع الأفغان العملة الأفغانية في تعاملاتهم.

وأكّدت طالبان أنّه على جميع المواطنين وأصحاب المتاجر والتجار ورجال الأعمال وعامة الناس ضرورة التوجه لإجراء جميع المعاملات بالعملة المحلية ا والامتناع بشكل صارم عن استخدام العملات الأجنبية”

ونوّهت طالبان أن استخدام العملات الأجنبية له تأثير سلبي على اقتصاد البلاد، مؤكدة أن أي شخص يخالف هذا الأمر سيواجه إجراءات قانونية.

الجدير بالذكر أن حركة “طالبان” قد أطاحت بالحكومة الأفغانية في أغسطس الماضي، وشكّلت حكومة مؤقتة لإدارة البلاد.