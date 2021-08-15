«طالبان» تدخل أطراف العاصمة الأفغانية وأنباء عن تخلي الرئيس عن السلطة

دخلت حركة “طالبان” اليوم الأحد، إلى مشارف العاصمة الأفغانية كابل، لتوشك على ذلك سقوط البلاد في قبضة الحركة على النهاية، في حين تحدثت أنباء عن تخلي الرئيس الأفغاني أشرف غني عن السلطة وتشكيل حكومة مؤقتة.

وأعلنت الداخلية الأفغانية اليوم الأحد، بحسب وكالة “رويترز”، أن مسلحي “طالبان” بدأوا بدخول العاصمة من جميع الاتجاهات.

ولفتت وكالة “نوفوستي” الروسية إلى ورود تقارير عن استيلاء المسلحين على جامعة كابل غرب المدينة ورفعهم أعلام حركتهم فوق أحد أحياء العاصمة على الأقل، وسط أنباء عن إخلاء المباني الحكومية على وجه الاستعجال من المسؤولين.

في الوقت نفسه، أفادت وكالة “الأناضول” التركية بأن مسلحي “طالبان” سيطروا على الأحياء المحيطة بكابل.

بدورها، ذكرت الرئاسة الأفغانية على حسابها في تويتر، أن كابل لم تتعرض لأي هجوم، مؤكدة في الوقت نفسه سماع دوي طلقات نارية في “عدد من المناطق البعيدة” في العاصمة.

وأشارت الرئاسة إلى أن أجهزة الأمن تعمل بالتنسيق مع الشركاء الدوليين بهدف ضمان أمن المدينة، مشددة على أن “الوضع تحت السيطرة”.

في غضون ذلك، صرح القائم بأعمال وزير الداخلية الأفغاني عبد الستار ميرزاكول، في تصريح مسجل نشرته قناة “طلوع نيوز” بأن كابل لن تتعرض لهجوم وسيتم تسليم المدينة إلى “طالبان” سلميا، مشددا على أن القوات الأمنية لا تزال تعمل على ضمان الأمن في العاصمة.

بدورها، أعلنت “طالبان” في بيان صدر عنها أنها أمرت قواتها بـ”الوقوف عند أبواب كابل” دون محاولة دخول المدينة، بهدف تفادي العنف، مشددة على أنها “لا تريد دخول المدينة بالقوة والحرب بل بسلام”.

په کابل ښار کې د جګړې نه کولو په اړه د اسلامي امارت اعلامیه https://t.co/DZWnmSsMfd pic.twitter.com/AFkV9DlDkN — Zabihullah (..ذبـــــیح الله م ) (@Zabehulah_M33) August 15, 2021