«طالبان» تُسيطر على معبرين حدوديين بين إيران وأفغانستان

أفادت وكالة الأنباء الإيرانية، اليوم الخميس، بأن حركة “طالبان” الأفغانية سيطرت على المعبر الحدودي “إسلام قلعة” الواقع بين إيران وأفغانستان.

وقالت وسائل إعلام إيرانية، إن الحركة سيطرت أيضا على معبر “أبو نصر فراهي”، فيما أفادت قناة “روسيا اليوم” بأن “طالبان” سيطرت على معبرين من أصل 3 معابر حدودية بين إيران و أفغانستان.

وكانت وسائل إعلام إيرانية أفادت في وقت سابق من اليوم، بأن جنودا أفغانا لجأوا إلى الجانب الإيراني من الحدود بعد سيطرة “طالبان” على الجانب الأفغاني من المنفذ الحدودي “إسلام قلعة” بين البلدين.

كما تداول ناشطون مقطع فيديو يظهرا جنودا إيرانيين ومقاتلين من “طالبان” في المعبر الحدودي “إسلام قلعة”.

من جهته، أعلن المتحدث باسم دائرة الجمارك الإيرانية، روح الله لطيفي، تعليق التجارة مع أفغانستان في المعبرين بعد سيطرة “طالبان” عليهما، داعيا التجار إلى عدم التوجه إلى المعبرين على الجانب الأفغاني منهما.

وتصاعدت وتيرة العنف والمواجهات الدامية، بين القوات الحكومية ومسلحي حركة “طالبان” الأفغانية، في ظل تعثر المفاوضات بينهما للتوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار، وبحث المستقبل السياسي للبلاد، وانسحاب القوات الأجنبية من البلاد.