«طالبان» تُطالب تركيا بمساعدة الشعب الأفغاني

قال محمد نعيم وردك، المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة “طالبان”، إن الحركة تريد وتطلب من جميع الدول وبالأخص تركيا أن تساعد أفغانستان وشعبها، فيما أفاد بأن الحركة تعرضت لاستهداف إعلامي طوال عشرين عاما، وأنها لم تتملك الفرصة للتعبير عن نفسها إلا خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

واوضح وردك في مقابلة مع وكالة “الأناضول” للأنباء، أن “تركيا دولة مهمة في العالم، والشعب التركي مسلم وشقيق وعلاقتنا علاقات تاريخية واجتماعية وثقافية”.

وأضاف أن لطالبان تواصل مع الدولة التركية، “ونريد إقامة علاقات جيدة وطيبة معها، ونريد توطيد وتطوير هذه العلاقات في المستقبل”.

وحول حاجة طالبان للدعم التركي يقول وردك: “لا شك في ذلك، نريد هذا، فشعبنا بحالة حرب منذ أربعين سنة ويحتاج إلى مساعدات، ونريد ونطلب من جميع الدول وبالأخص تركيا أن تساعد شعبنا وبلدنا”.

ويعتبر نعيم وردك أنه يمكن أن يكون لتركيا “دورا مهما وبناء وإيجابيا في أفغانستان وفي بناء وتعمير البلد، ونحن نحتاج إلى هذا”.

ولفت إلى أن “هناك أصلين في علاقتنا، الأصل الأول هو أصول الدين الإسلامي، والثاني المنافع العليا للبلد وللشعب، فلأجل هذين الأصلين نريد علاقات طيبة وبناءة وإيجابية وبالأخص مع تركيا فليس لدينا مشكلة معها”.