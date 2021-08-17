«طالبان» تُعلن عفواً عاماً عن المسؤولين الحكوميين

أعلنت حركة “طالبان”، اليوم الثلاثاء، عفوا عاما عن المسؤولين الحكوميين في أفغانستان، وحثت على “العودة إلى العمل”، بحسب ما أفادت وكالة “فرانس برس”.

يأتي ذلك بعد دخول “طالبان” إلى العاصمة الأفغانية في أعقاب انهيار الحكومة ومغادرة رئيس البلاد أشرف غني للقصر الرئاسي إلى خارج البلاد، ليضع مقاتلو “طالبان” عقب ذلك أيديهم على القصر، ويسيطروا على العاصمة.

كما كانت “طالبان” قد أعلنت عن بسط سيطرتها على أفغانستان بالكامل وانتقال إدارة البلاد حتى اتضاح نظام الحكم فيها إلى مجلس يضم شخصيات سياسية عدة، بينهم الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي ورئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية عبد الله عبد الله.

وأعلنت حركة “طالبان”، أمس الاثنين، أن على كل موظفي مؤسسات الدولة الرجال والنساء، العودة إلى أماكن عملهم.

وقال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة طالبان في قطر عبد السلامة حنفي، في تصريحات له: “يمكن أن يواصل موظفو البعثات الدبلوماسية والقواعد العسكرية والإدارات المدنية عملهم دون قلق.. لن يتم التعدي على حقوق أي شخص. يمكن للمرأة أن تعمل وهي ترتدي الحجاب”.

وأضاف: “تحاول طالبان إعداد قاعدة لتشكيل حكومة ائتلاف وكلنا ونحن الأفغان سنشارك فيها.. لا ينبغي لأي أفغاني أن يقلق بشأن أي شخص كان يعمل في الحكومة السابقة.. سوف نخدم بلدنا، سواء في القطاع المدني أو العسكري ولن يفقد أحد امتيازاته”.