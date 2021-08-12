«طالبان» تُواصل تقدمها نحو العاصمة الأفغانية

تقترب حركة “طالبان” أكثر فأكثر من العاصمة الأفغانية كابل، بعدما سيطرت خلال أيام على معظم النصف الشمالي من البلاد.

وسيطرت “طالبان”، اليوم الخميس، على مدينة غزنة الواقعة على بعد 150 كلم فقط عن كابل، وفق ما نقلت وكالة “فرانس برس” عن نائب محلي بارز اليوم الخميس.

وقال رئيس مجلس الولاية ناصر أحمد فقيري “سيطرت طالبان على مناطق المدينة الرئيسية – مكتب الحاكم ومقر الشرطة والسجن”.

وأوضح أن معارك لا تزال دائرة في بعض مناطق المدينة وأن “طالبان” سيطرت على “القسم الأكبر منها”. كما أعلنت الحركة سيطرتها عليها.

وغزنة هي أقرب عاصمة ولاية من كابل يحتلها المسلحون منذ أن شنوا هجومهم في مايو مع بدء انسحاب القوات الأجنبية الذي من المقرر أن يستكمل بحلول نهاية الشهر الحالي.

وتقدمت “طالبان” بوتيرة سريعة في الأيام الأخيرة، وفي أسبوع واحد، سيطرت على 10 من أصل 34 عاصمة ولاية أفغانية، سبع منها في شمال البلاد، وهي منطقة كانت دائما تتصدى لهم في الماضي.

ومساء الثلاثاء احتلت قوات “طالبان” بول الخمري عاصمة ولاية بغلان على بعد 200 كيلومتر شمال كابل، وبالتالي باتوا يقتربون من العاصمة من الشمال والجنوب في آن.

في غضون ذلك، أفادت مصادر أفغانية باستسلام مسؤولين مدنيين وأمنيين رفيعي المستوى في ولايتي فراه وقندوز لحركة “طالبان” التي تواصل بوتائر متصاعدة تقدمها في أراضي البلاد.

وأعلنت “طالبان” اليوم الخميس، أن قائد شرطة قندوز، زبردست صافي، استسلم لمسلحيها.

كما أعلنت الحركة عن استسلام 200 جندي بينهم قادة عسكريون من قوات الحكومة الأفغانية إثر سيطرة المسلحين على أكاديمية الشرطة ومقر الوحدة العسكرية الخاصة في منطقة ششك بمدينة لشكرجاه في ولاية هلمند.

و نقلت وكالات أنباء عن مصادر أمنية تأكيدها استسلام حاكم ولاية فراه، مسعود بختوار، وأربعة من مساعديه لـ”طالبان”، فيما هرب أربعة آخرون من المسؤولين في الإدارة المحلية إلى إيران.