«طالبان» تُوسع سيطرتها في أفغانستان وتُسيطر على مطارات كبيرة

أعلنت حركة “طالبان” الأفغانية، أن قواتها أحكمت سيطرتها على مطارات 3 ولايات في شمال أفغانستان.

وذكر المتحدث باسم “طالبان”، ذبيح الله مجاهد، اليوم الأربعاء، أن مطار ولاية قندوز سقط بالكامل في قبضة الحركة، لافتا إلى أن “طالبان” استكملت بذلك سيطرتها على عموم أراضي الولاية.

كما صرح المتحدث أن مسلحي “طالبان” تمكنوا من انتزاع السيطرة على مطار مدينة فراه (مركز ولاية فراه) من القوات الحكومية.

وفي وقت لاحق، أشارت “طالبان” إلى أن مسلحيها سيطروا على مطار ولاية جوزجان، زاعمة استسلام أعداد كبيرة من عناصر القوات الحكومية المنتشرة في الولاية وهروب الباقين نحو جبل يتيم طاق.

كما أعلنت “طالبان” سيطرتها على السجن المركزي في ولاية قندهار وإخلاء سبيل مئات السجناء فيه.

وأحكمت “طالبان” خلال الأسبوع الأخيرة سيطرتها على مراكز تسع ولايات أفغانية، وسط مخاوف متصاعدة من تفاقم الوضع الأمني في البلاد.

وحتى الآن، باتت طالبان تسيطر على مراكز 9 ولايات، وفق بيانات الحركة، وهي مراكز ولايات سمنغان، وتخار، ونيمروز، وجوزجان، وساري – بول، وقندوز وفراه وبدخشان وبغلان.

ونقلت صحيفة “واشنطن بوست” عن مصدر أمريكي مطلع قوله، إن “الإدارة الأمريكية لا تستبعد سقوط العاصمة الأفغانية، كابول، في أيدي مقاتلي حركة طالبان في غضون شهر إلى ثلاثة أشهر”.

وتشهد الساحة الأفغانية، مواجهات دامية بين الحكومة وطالبان، التي أعلنت سيطرتها على مناطق واسعة في البلاد، تشمل أكثر من 150 منطقة في عموم البلاد، بالإضافة إلى المعابر الحدودية مع طاجيكستان، ومراكز التفتيش على الحدود مع إيران وتركمانستان.

وتصاعدت وتيرة المواجهات بين قوات الأمن الأفغانية ومسلحي حركة طالبان، تزامنا مع بدء انسحاب القوات الأمريكية وحلف شمال الأطلسي “ناتو”، مطلع مايو الماضي، والذي من المقرر اكتماله بحلول 11 سبتمبر.

في غضون ذلك، تستضيف العاصمة القطرية الدوحة، بدءا من أمس، جولة جديدة من المفاوضات بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان، حول تسريع محادثات السلام وإنهاء العنف المستمر في أفغانستان.