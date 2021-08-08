«طالبان» تُوسع سيطرتها في أفغانستان

تسارع اليوم الأحد، زحف حركة طالبان بشمال أفغانستان بعد سيطرتها على مركزي ولايتين جديدتين، في حين تحاول حكومة كابل وقف تقدم الحركة بحشد القوات والغارات الجوية.

وتوالى تساقط المدن الأفغانية على يدي طالبان، اليوم الأحد، إثر المعارك المتواصلة مع القوات الأفغانية، وبعد انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان.

وبحسب ما أفادت وكالة “فرانس برس”، فقد سقطت مدينة ساري بول الواقعة في شمال غرب أفغانستان بأيدي حركة طالبان التي استولت بذلك على رابع عاصمة ولاية خلال ثلاثة أيام.

وأعلنت طالبان أن مقاتليها سيطروا اليوم على عاصمتي ولايتي قندوز وساري بول، اللتين تحملان الاسمين نفسيهما، ليرتفع عدد عواصم الولايات التي سيطرت عليها الحركة إلى 4 خلال يومين فقط، بحسب الحركة.

وقال المتحدث باسم الحركة، ذبيح الله مجاهد، إنه تمت السيطرة على عاصمة ولاية قندوز، بما في ذلك مكتب حاكم الولاية، ومبنى السجن ومبنى الاستخبارات، وذلك بعد معارك وصفتها وكالة الصحافة الفرنسية بـ”الطاحنة”.

وندد مجاهد بما ما اعتبره جريمة حرب بعد عمليات قصف للأسواق والمتاجر والمرافق العامة في قندوز، وقد بث شهود عيان مقاطع مصورة تظهر حرائق ودمارا في أسواق ومرافق عامة.

وتتواصل مواجهات في أفغانستان بين القوات الحكومية ومسلحي طالبان، الذين استولوا على مناطق واسعة في البلاد وشنوا هجوما على المدن الكبرى، ويأتي التصعيد هذا في ظل انسحاب القوات الأمريكية، الذي وعدت واشنطن بإكماله بحلول 11 سبتمبر القادم.