«طالبان» تُوسع سيطرتها في أفغانستان

أعلنت حركة “طالبان” اليوم الأربعاء، أنها سيطرت على معبر تجاري مهم يربط جنوب أفغانستان بباكستان.

وأفادت وكالة “رويترز” بأنه لم يتسن على الفور الاتصال بمسؤولين من الحكومة الأفغانية لتأكيد سقوط بلدة بيد طالبان في مقاطعة سبين بولداك بولاية قندهار الواقع بجوار خط دوراند الحدودي مع باكستان.

ونقلت “رويترز” عن ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم حركة “طالبان” قوله في بيان: “استولى المجاهدون على بلدة حدودية مهمة تسمى ويش في قندهار”.

وأضاف: “بذلك يكون الطريق الرئيسي بين سبين بولداك وشامان ونقطة جمارك قندهار تحت سيطرة المجاهدين”.

وتظهر بيانات الحكومة الأفغانية أن نحو 900 شاحنة تعبر يوميا الحدود التي تربط أفغانستان بباكستان وإيران ودول آسيا الوسطى.

وكان المتحدث باسم الجيش الباكستاني بابار افتخار، أعلن أنه تم تعزيز حدود بلاده مع أفغانستان وذلك بالتزامن مع انسحاب القوات الأجنبية والتوتر المتصاعد الذي تشهده أفغانستان، وفي نفس السياق صرحت وزارة الداخلية الباكستانية بأنها اتخذت جملة من الإجراءات استعدادا لتدفق محتمل للاجئين من أفغانستان.

وتتواصل مواجهات في أفغانستان بين القوات الحكومية ومسلحي “طالبان”، الذين استولوا على مناطق واسعة في البلاد وشنوا هجوما على المدن الكبرى، ويأتي التصعيد هذا في ظل انسحاب القوات الأمريكية، الذي وعدت واشنطن بإكماله بحلول 11 سبتمبر القادم.

في غضون ذلك، دعت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة أفغانستان “يوناما”، اليوم الأربعاء، الحكومة الأفغانية وحركة “طالبان” لإعلان وقف لإطلاق النار، الأسبوع المقبل، بالتزامن مع مناسبة عيد الأضحى؛ وذلك بعد تزايد ملحوظ لوتيرة العنف والمواجهات المسلحة بين الطرفين.

وأوضحت البعثة أن الأمم المتحدة في أفغانستان تشعر بقلق متزايد إزاء التقارير حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، في المناطق الأكثر تضررًا من الهجمات العسكرية المستمرة في جميع أنحاء البلاد.

وأكدت البعثة الأممية على ضرورة محاسبة أولئك الذين يرتكبون أيا من الأعمال ، التي تنتهك حقوق السكان.

وقالت في هذا الصدد: “تكرر الأمم المتحدة التأكيد على أن الأطراف ملزمة باحترام حقوق الإنسان والكرامة لجميع الأفغان، ولا سيما النساء والفتيات اللاتي تعرضن في الماضي إلى أشكال حادة، بشكل خاص، من التمييز”.

وحثت البعثة الأممية على إعادة إطلاق محادثات السلام، من أجل التوصل إلى تسوية عبر التفاوض؛ “لأن ذلك أفضل طريقة لإنهاء الأذى الذي يلحق بالمدنيين”.