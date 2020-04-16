طبرق.. اشتباكات مسلحة بين أهالي المدينة وعناصر الأمن

مشادة كلامية بين عناصر الأمن وصاحب سوق نتج عنها قتلى. [أرشيفية/إنترنت]

شهدت مدينة طبرق في شرق، اشتباكات مسلحة، اليوم الخميس، بين عدد من أهالي المدينة وعناصر الأمن.

وبحسب ما أفادت مصادر مطلعة من المدينة، فإن الاشتباكات حدثت على إثر قيام عناصر من مديرية أمن المدينة بإقفال أحد أسواق المواد الغذائية تنفيذاً لقرار حظر التجول، وحدثت مشادة كلامية بين عناصر الأمن وصاحب السوق، ما دفع الأخير للتهجم على عناصر الأمن بسلاح ناري أدى إلى مقتل عنصري أمن ومقتل صاحب السوق.

وعلى إثر ذلك، قام أقارب وأبناء عمومة القتيل بالتهجم على مقر مديرية أمن المدينة ومراكز الشرطة وحدثت اشتباكات مسلحة.

طبرق فيديو.. اشتباكات مسلحة بين أهالي مدينة #طبرق ومديرية أمن المدينة على خلفية مقتل مواطن على يد أفراد المديرية. Gepostet von ‎عين ليبيا‎ am Donnerstag, 16. April 2020

وبحسب المصادر، فإن الوضع في المدينة خرج عن السيطرة، وأصبح قرار حظر التجول في المدينة غير ساري.

من جانبها أفادت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية المؤقتة، بتعرض أفراد مديرية أمن طبرق أثناء تنفيذهم لمهامهم في تطبيق حظر التجول إلى مقاومة عنيفة.

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