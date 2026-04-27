طبرق.. تفكيك تشكيل عصابي لـ«تهريب المهاجرين»

أعلنت النيابة العامة عن ملاحقة تشكيل عصابي ينشط في تهريب المهاجرين غير الشرعيين عبر البحر المتوسط، بعد حادثة مأساوية أودت بحياة 38 مهاجرًا من جنسيات سودانية ومصرية وإثيوبية قبالة سواحل مدينة طبرق.

وبحسب بيان مكتب النائب العام مكتب النائب العام الليبي، فقد قام التشكيل العصابي بنقل مهاجرين غير نظاميين من شواطئ مدينة طبرق على متن قارب متهالك وغير آمن، ما أدى إلى فشل الرحلة وغرق القارب في عرض البحر.

وأوضح البيان أن وكيل نيابة طبرق الابتدائية باشر تحقيقًا موسعًا في الواقعة، أسفر عن تحديد المتورطين في تنظيم عملية التهريب البحري، إلى جانب ضبط مبلغ 300 ألف دينار ليبي متحصل من النشاط الإجرامي.

كما شملت التحقيقات تحديد المسؤولين عن إدارة التحويلات المالية غير المشروعة المرتبطة بعمليات التهريب، والتي كانت تتم عبر هياكل مالية غير مرخصة، وفق ما ورد في البيان.

وأمرت النيابة العامة باتخاذ إجراءات ضبط وإحضار أفراد التشكيل العصابي، مع مواصلة التحقيق في ملابسات الجريمة، بما في ذلك التحقق من هويات الضحايا الذين لقوا حتفهم في الحادثة.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار نشاط شبكات تهريب البشر عبر السواحل الليبية، حيث تُعد البلاد إحدى نقاط العبور الرئيسية للمهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا عبر البحر المتوسط، وسط تحذيرات متكررة من المخاطر الإنسانية لهذه الرحلات.

وتشهد السواحل الليبية منذ سنوات نشاطًا متزايدًا لشبكات تهريب المهاجرين غير النظاميين، مستغلة الظروف الأمنية والاقتصادية، فيما تؤكد السلطات استمرار جهودها لملاحقة هذه الشبكات والحد من تدفقات الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط.

