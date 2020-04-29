طبيبة أمريكية تنتحر بعد أن تعافت من إصابتها بكورونا

الطبيبة لورنا برين، مديرة قسم الطوارئ في مستشفى نيويورك رسبيتريان [عربي21]

فضلت طبيبة أمريكية الانتحار، رغم أنها تعافت من إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وعادت لتمارس عملها في المستشفى.



ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية عن الشرطة الأمريكية قولها إن الطبيبة لورنا برين، مديرة قسم الطوارئ في مستشفى نيويورك رسبيتريان، توفيت متأثرة بإصابات ألحقتها بنفسها.

ونقلت عن والدها فيليب بيرن إن ابنته كانت تبدو “منعزلة”، وأخبرته كيف يموت المرضى بالفيروس، وكيف استسلم العشرات منهم للمرض في المستشفى الذي تعمل به.



في السياق ذاته، قالت وسائل إعلام إيرانية، إن سيدة إيرانية، أقدمت على الانتحار، بعد نحو ثلاثة أسابيع على وفاة زوجها بفيروس كورونا.



وبحسب ما نقلت المواقع، فإن السيدة انهارت قبل أيام، بإقدام ابنها على الانتحار حزنا منه على عدم وجود أي سند له في عزاء ودفن والده.

وأقدمت السيدة بعد ذلك على قتل نفسها بمنزلها في طهران، عن عمر يناهز 52 عاما.

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