طبيبة تحذر من نصائح خطيرة تنتشر في الإنترنت

الكمامات فليست سوى حاجز أمام الفيروس [RT]

حذرت الدكتورة ماريا بلينوفا من بعض النصائح التي تنشر في الانترنت وشبكات التواصل الاجتماعي، الخاصة بكيفية الحماية من فيروس كورونا.

وقالت الدكتورة في مقابلة مع صحيفة “روسيسكايا غازيتا”، يجب عدم الوثوق بجميع مقاطع الفيديو، التي تشرح كيف يمكن صنع كمامات من المناشف الورقية للوقاية من فيروس كورونا.

ضافت: أولا لن يحمي الإنسان من فيروس كورونا سوى قناع التنفس. أما الكمامات فليست سوى حاجز أمام الفيروس، لكي لا يصيب المحيطين بالمريض. وأي شيء آخر لا يصلح أبدا.

وأوضحت الي، لن يساعد ترطيب الكمامة محلول البروبوليس الكحولي على الوقاية من فيروس كورونا، وقالت “لقد أثبت العلماء عدم وجود أي تأثير للبروبوليس (الكعبر) المضاد للجراثيم، لذلك لا يمكن أن يحمي من الإصابة عبر الجهاز التنفسي”.

وتشير الدكتورة، إلى أن بعض النصائح التي تنشر في الإنترنت قد تشكل خطورة على الصحة. فمثلا، لا يمكن في حال من الأحوال شرب بيروكسيد الهيدروجين كما ينصح البعض، لتعزيز مناعة الجسم.

وتقول إذا كتب على أي مستحضر “للاستعمال الخارجي”، فلا يجب تناوله عن طريق الفم، لأنه يشكل خطورة على الصحة، حتى إذا كان تركيزه منخفضا.

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