طبيب الرئيس الأميركي: ترامب لا يُعاني من أي أعراض منذ «24 ساعة»

قال طبيب الرئيس الأميركي، أمس الأربعاء، أن دونالد ترامب “لا يعاني من أي أعراض منذ 24 ساعة، ولم يصب بالحمى منذ 4 أيام”.

وقال الطبيب شون كونلي: “الرئيس يقول هذا الصباح: أشعر بأنني بحالة صحية جيدة”، وذلك بعد أن ثبتت إصابته بوباء كورونا المستجد قبل أسبوع.

وأوضح أن ترامب “لم يصب بالحمى منذ أكثر من أربعة أيام، ولم تظهر عليه أعراض منذ أكثر من 24 ساعة”.

وأوضح كونلي أن التحاليل الأخيرة على عينات أخذت الاثنين الماض، سمحت برصد أجسام مضادة لـكورونا كانت غير موجودة مساء الخميس عندما شخصت إصابته، حسب ما نقلت شبكة “سكاي نيوز” عن وكالة فرانس برس.

وحضر ترامب، يوم الثلاثاء الماض، إلى المكتب البيضاوي في البيت الأبيض، وذلك غداة خروجه من المستشفى.

وأكد مستشار الرئيس الأميركي الاقتصادي لاري كادلو لشبكة “سي إن بي سي” أن “الحكومة تعمل”، مشيرا إلى أن “الرئيس حضر إلى البيت الأبيض مساء الثلاثاء متخذا أقصى تدابير الحيطة بشأن كورونا المستجد”، في وقت تتزايد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بين مساعديه، وفق ما نقلت “فرانس برس”.

وظهر ترامب في مقطع مصور نُشر بعد فترة وجيزة من عودته إلى البيت الأبيض على حسابه على تويتر، حيث قال: “لا تدعو فيروس كورونا يسيطر عليكم. لا تخافوا منه، لدينا أفضل المعدات الطبية. لدينا أفضل الأدوية التي تم تطويرها جميعًا مؤخرا. وستتغلبون عليه.”



وأضاف “سنعود.. سنعود إلى العمل. سنكون في المقدمة… لا تدعوه يسيطر على حياتكم. اخرجوا وكونوا حذرين”.