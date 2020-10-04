طبيب يؤكد.. «ترامب» لم يتجاوز بعد مرحلة الخطر

صرح شون كونلي، طبيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المصاب بفيروس كورونا، إن الرئيس يحرز تقدما، لكنه لم يتجاوز بعد مرحلة الخطر.

وأوضح كونلي، اليوم الأحد، أن ترامب لم يصب بحمى، ويتحسن وضعه بعد دخوله المستشفى.

وذكر في بيان له أن الرئيس الأمريكي “قضى معظم الظهيرة في مباشرة أعماله… وكان يتحرك في الجناح الطبي بدون صعوبة”.

وفي وقت سابق، قال كبير موظفي البيت الأبيض، مارك ميدوز، إن ترامب يبلي بلاء حسنا، وإن الأطباء سعداء جدا بمؤشراته الحيوية حسب مانقلت قناة “روسيا اليوم”.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة، أنه وزوجته ميلانيا أصيبا بفيروس كورونا، بينما أكدت إدارته أنه يعاني من أعراض طفيفة ويواصل أداء عمله.