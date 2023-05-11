طب الطوارئ يقف على احتياجات مدينة الكفرة

قام فريق مركز طب الطوارئ والدعم، الأربعاء، بالانتقال إلى مدينة الكفرة، وذلك استجابة للنداء الذي أطلقته غرفة طوارئ الكفرة تحسباً لأي طارئ قد يحدث نتيجة توافد النازحين من السودان إلى المدينة.

وأوضح المركز في منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن هذه الخطوة جاءت بناء على تعليمات رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.

وأضاف المركز أن الفريق انطلق فور وصوله إلى مقر غرفة طوارئ الكفرة للاجتماع بمسؤولي الملف الصحي بالمدينة وذلك للوقوف على الاحتياجات والنواقص الطبية.