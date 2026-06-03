طرابلس.. إحباط «جريمة طعن» وإلقاء القبض على المتهم

أعلنت مديرية أمن طرابلس أن قسم شرطة النجدة تمكن من ضبط شخص أجنبي الجنسية بعد تورطه في الاعتداء على شخصين من أبناء جاليته باستخدام سلاح أبيض، في واقعة شهدتها العاصمة طرابلس.

ووفقًا لما أوردته مديرية أمن طرابلس، فإن المعلومات الأولية أظهرت أن المتهم وجّه طعنةً لأحد المجني عليهما في منطقة الرقبة وأخرى في اليد اليسرى، بينما تعرّض الشخص الثاني لطعنةٍ في الصدر، ما وضع حياتهما في دائرة الخطر قبل أن يسهم التدخل السريع في إسعافهما ونقلهما لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأضافت المديرية أن إحدى دوريات قسم شرطة النجدة تحركت فور تلقي البلاغ، حيث نجحت في ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، قبل إحالته إلى قسم المعلومات والتوثيق لاستكمال الإجراءات وفق التعليمات المعمول بها.

وأكد قسم شرطة النجدة بمديرية أمن طرابلس مواصلة جهوده الأمنية لملاحقة المخالفين للقانون والتعامل بحزم مع كل ما من شأنه تهديد أمن المواطنين والمقيمين، بما يعزز الأمن العام ويحافظ على سلامة المجتمع.

وتأتي هذه الواقعة ضمن الجهود الأمنية التي تنفذها مديرية أمن طرابلس عبر دورياتها الميدانية الهادفة إلى الاستجابة السريعة للبلاغات والتعامل مع الحوادث الجنائية وضبط المتورطين فيها.