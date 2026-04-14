طرابلس.. إدانة مسؤول سابق بـ«مؤسسة النفط» وتغريمه 1.8 مليار دولار

أقامت النيابة العامة، الدعوى الجنائية في مواجهة مدير سابق لإدارة التسويق الدولي في المؤسسة الوطنية للنفط، على خلفية اتهامات تتعلق بالإخلال بواجب استحصال ثمن تسويق النفط الخام والمشتقات النفطية المباعة خلال الفترة الممتدة من سنة 2010 إلى سنة 2017، وفق ما أعلن مكتب النائب العام.

كما شملت الاتهامات قيامه بالإذن بالتعاقد على توريد كميات من وقود البنزين لا تتوافر على المواصفة القياسية الليبية خلال سنة 2013، وهو ما اعتبرته النيابة إخلالًا بالواجبات الوظيفية والتعاقدية.

وبعد نظر الدعوى، قضت محكمة استئناف طرابلس في آخر جلساتها بإدانة المتهم عن الوقائع المنسوبة إليه، حيث أصدرت حكمًا يقضي بسجنه لمدة عشر سنوات، إضافة إلى تغريمه مبلغًا ماليًا يعادل مليارًا وثمانمائة وخمسة وعشرين مليونًا وتسعمائة وستة وثمانين ألفًا وتسعين دولارًا، مع حرمانه من حقوقه المدنية حرمانًا دائمًا.

وأكد مكتب النائب العام أن هذه الإجراءات تأتي في إطار متابعة قضايا المال العام وتعزيز الرقابة على العقود والتصرفات المالية المرتبطة بقطاع النفط.