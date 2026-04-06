طرابلس.. إعادة فتح «الطريق السريع» وضبطيات أمنية متفرقة

أعلنت مديرية أمن طرابلس، عبر مكتب شؤون المرور، عن إعادة فتح الطريق السريع بالكامل وعودة حركة السير إلى طبيعتها في الاتجاهين، بعد استكمال أعمال مشروع جسر الدائري الثالث عند تقاطع الدائري الثاني المعروف سابقًا بـ«كوبري H».

وأشاد المكتب بتعاون السائقين والتزامهم بالتعليمات المرورية أثناء فترة الإقفال، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستسهم في تخفيف الزحام وتعزيز السلامة المرورية في المنطقة.

ضبطيات مرورية وجنائية لتعزيز الأمن والاستقرار

في سياق متصل، أعلن قسم مباحث المرور عن ضبط مركبة مطلوبة على خلفية تورطها في حادث مروري أدى إلى إصابات، عقب فرار السائق من موقع الحادث.

وأكدت المديرية أن المركبة كانت مسجلة لدى قسم مرور طرابلس المركز، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة السائق إلى الجهة المختصة لاستكمال التحقيقات وفق الأطر القانونية المعمول بها.

كما سجلت دوريات شرطة النجدة عددًا من الوقائع الأمنية المتفرقة، شملت اعتداء بالضرب عند الإشارة الضوئية قصور الضيافة، حيث تم ضبط أحد المتهمين وفر الآخر. وتم إسعاف المعتدى عليه وتحويل القضية إلى مركز شرطة أبوسليم.

وفي وقائع أخرى، ضبطت الدوريات ثلاثة أشخاص بحوزتهم مسدسات «خرز» أثناء مضايقة العائلات، ومركبة «كيا لوتري» على متنها أربعة أشخاص بعد اعتداء بالضرب، وتمت إحالة الحالات إلى المراكز المختصة.

كما تم ضبط مركبة «كيا فورتي» بعد حادث اصطدام وهروب السائق، وتحويلها إلى قسم مرور حي الأندلس.

جهود مكافحة جرائم السيارات

أعلنت مديرية أمن طرابلس عن ضبط مركبتين، واحدة مسروقة وأخرى مطلوبة، ضمن جهود قسم مكافحة جرائم السيارات لتعقب المركبات المسروقة والمطلوبة.

وأوضحت المديرية أن العملية الأولى أسفرت عن ضبط مركبة «هيونداي إلنترا» مسروقة منذ أغسطس 2025، بينما تم ضبط مركبة «هيونداي سوناتا» مطلوبة منذ ديسمبر 2025، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق سائقيهما.

في سياق تعزيز الأمن، أعلنت قوة المهام الخاصة ضبط عدد من المركبات المطلوبة والمخالفة، شملت مركبات «مرسيدس»، و«هونداي سنتافي»، و«متشي لانسر»، و«كيا ريو»، و«تويوتا كامري»، حيث تبين أن بعضها يقودها وافدون أجانب والبعض الآخر مطلوب لمراكز الشرطة المختلفة. وتم إحالة جميع المركبات إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وأكدت مديرية أمن طرابلس أن هذه الجهود تأتي في إطار العمل المستمر لتعزيز الأمن، حماية الممتلكات، وتنظيم حركة السير في المدينة.