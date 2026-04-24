طرابلس.. إعادة فتح «طريق المطار» بعد استكمال أعمال الصيانة

أعلنت مديرية أمن طرابلس، عبر مكتب شؤون المرور في قسم مرور أبوسليم، إعادة فتح طريق المطار أمام الحركة المرورية بشكل كامل، وذلك عقب الانتهاء من أعمال الصيانة والرصف التي نُفذت خلال الفترة الماضية.

وأوضح المكتب أن الحركة المرورية في الاتجاه المؤدي إلى وسط المدينة عادت إلى وضعها الطبيعي، بعد إزالة جميع الحواجز والإشارات التحذيرية التي وُضعت أثناء تنفيذ أعمال الصيانة.

ويأتي هذا الإجراء في إطار تحسين البنية التحتية للطرق وتعزيز انسيابية الحركة المرورية في المنطقة، بما يساهم في تخفيف الازدحام ورفع مستوى السلامة على الطريق.

وأكد مكتب شؤون المرور ضرورة التزام السائقين بالسرعات المحددة داخل الطريق، واتباع التعليمات والإرشادات المرورية، حفاظًا على السلامة العامة وضمان انسيابية الحركة بشكل آمن ومنظم.

وتؤكد مديرية أمن طرابلس أن هذه الأعمال تأتي ضمن خطة دورية تستهدف صيانة الطرق الحيوية ورفع كفاءتها التشغيلية لخدمة مستخدمي الطريق.

هذا ويشكل طريق المطار أحد المسارات الحيوية في العاصمة طرابلس، حيث يربط بين مناطق رئيسية ويشهد حركة مرورية نشطة بشكل يومي، ما يجعل أعمال الصيانة الدورية ضرورة لضمان السلامة وتحسين تدفق المركبات.