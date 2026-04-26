طرابلس.. إغلاق «طريق المطار» لتسهيل أعمال الصيانة

أعلنت مديرية أمن طرابلس (قسم مرور أبوسليم) عن قفل طريق المطار في الاتجاه المؤدي إلى وسط المدينة ابتداءً من الساعة السادسة مساءً من اليوم الأحد.

ويشمل ذلك المسار من كوبري الفروسية باتجاه المدينة وصولًا إلى فتحة شارع الخلاطات، وذلك لتمكين الشركة المنفذة من استكمال أعمال الرصف.

ودعت المديرية السائقين إلى استخدام الطريق الخدمي كمسار بديل في نفس الاتجاه، مع ضرورة الالتزام بتعليمات رجال المرور والإشارات المرورية لضمان السلامة العامة وسلاسة حركة السير.

كما أكدت المديرية التزام الشركة المنفذة بوضع اللوحات التوجيهية والإشارات الضوئية الليلية وفقًا للاشتراطات المعتمدة، لضمان أمان مستخدمي الطريق.