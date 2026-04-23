طرابلس.. إغلاق طريق حيوي لإجراء «أعمال صيانة»

أعلنت مديرية أمن طرابلس، مكتب شؤون المرور قسم مرور أبوسليم، عن قفل طريق المطار في الاتجاه المؤدي إلى وسط المدينة، وذلك ضمن أعمال صيانة ورصف تنفذها شركة مختصة.

وبحسب التنويه المروري، يشمل القفل المقطع الممتد من كوبري قصر بن غشير وصولاً إلى محطة الوقود الواقعة بعد كوبري الفروسية، على أن يبدأ الإغلاق اعتباراً من منتصف هذه الليلة عند الساعة الثانية عشرة، ويستمر حتى الساعة السادسة مساءً من يوم الجمعة.

وأوضح البيان أن هناك استثناءً لمسار محدد، حيث سيظل الطريق المؤدي إلى شارع الخلاطات، الواقع بعد موقع القفل، مفتوحاً، ما يتيح للسائقين إمكانية الخروج منه والدخول مجدداً إلى طريق المطار باتجاه وسط المدينة.

وأكد مكتب شؤون المرور التزام الشركة المنفذة بوضع اللوحات الإرشادية والإشارات الضوئية الليلية وفق الاشتراطات المعتمدة، لضمان انسيابية الحركة المرورية وسلامة مستخدمي الطريق خلال فترة الأعمال.

ودعت مديرية الأمن جميع السائقين إلى ضرورة استخدام الطرق البديلة خلال فترة الإغلاق، والالتزام بتعليمات رجال المرور ودوريات النجدة، إضافة إلى التقيد بالإشارات المرورية، بهدف تفادي الازدحام والحفاظ على السلامة العامة.

ويأتي هذا الإجراء ضمن أعمال صيانة البنية التحتية لشبكة الطرق في العاصمة طرابلس، والتي تهدف إلى تحسين جودة الطرق ورفع كفاءتها المرورية.