طرابلس.. إغلاق طريق حيوي و«تحويلات مرورية» مدّة 3 أيام

أعلنت مديرية أمن طرابلس عبر مكتب شؤون المرور (قسم مرور أبوسليم) عن إغلاق طريق المطار انطلاقًا من جسر قصر بن غشير في الاتجاه المؤدي إلى وسط المدينة، وذلك اعتبارًا من الساعة الثانية عشر من هذه الليلة، ولمدة ثلاثة أيام متتالية، بهدف إتاحة المجال أمام الشركة المنفذة لاستكمال أعمال الرصف والصيانة في الطريق.

وأوضح مكتب شؤون المرور أن الشركة المنفذة تلتزم بوضع اللوحات التوجيهية والإشارات الضوئية الليلية وفق الاشتراطات المعتمدة، بما يضمن سلامة مستخدمي الطريق ويساعد في تنظيم وانسيابية الحركة المرورية خلال فترة الأعمال.

ودعا المكتب جميع السائقين إلى ضرورة الالتزام بتعليمات رجال المرور والالتزام بالإشارات المرورية في محيط المنطقة، حفاظًا على السلامة العامة وتجنب الاختناقات المرورية خلال فترة الإغلاق.

هذا وتشهد مدينة طرابلس بين الحين والآخر أعمال صيانة وتطوير لعدد من الطرق الحيوية، خصوصًا تلك التي تشهد كثافة مرورية عالية مثل طريق المطار، وذلك ضمن خطط تحسين البنية التحتية ورفع كفاءة شبكة الطرق في العاصمة، بما ينعكس على انسيابية التنقل وتقليل الازدحام.