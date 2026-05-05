طرابلس.. إغلاق مؤقت لـ«طريق المطار»

أعلن مكتب شؤون المرور التابع لقسم مرور أبوسليم في مديرية أمن طرابلس عن قفل طريق المطار في الاتجاه المؤدي إلى وسط المدينة، وذلك يوم الثلاثاء، ابتداءً من الساعة الرابعة صباحًا، ضمن أعمال صيانة ورصف ينفذها أحد الشركات المختصة.

وأوضح المكتب أن القفل سيشمل المسار الممتد من تحويرة طريق المطار وصولًا إلى أمام محطة الوقود الواقعة قبل الجسر الدائري الثالث باتجاه المدينة، وذلك بهدف إتاحة المجال أمام الشركة المنفذة لاستكمال أعمال الرصف وفق الجدول الزمني المحدد.

وبيّن أن الطريق البديلة المعتمدة لحركة المركبات ستكون عبر طريق الخدمات الجديدة في نفس الاتجاه، داعيًا السائقين إلى الالتزام بها خلال فترة تنفيذ الأعمال لضمان انسيابية الحركة المرورية.

وأكد مكتب شؤون المرور التزام الشركة المنفذة بوضع اللوحات الإرشادية والعلامات الضوئية الليلية وفق الاشتراطات الفنية المعتمدة، بما يسهم في تعزيز السلامة المرورية لمستخدمي الطريق.

وشدد المكتب على أهمية التزام السائقين بتعليمات رجال المرور والإشارات المرورية في محيط منطقة العمل، حفاظًا على السلامة العامة وتجنب الازدحام المروري خلال فترة القفل.