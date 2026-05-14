طرابلس.. إمدادات «الوقود والغاز» مستقرة

أكدت شركة البريقة لتسويق النفط، إحدى شركات المؤسسة الوطنية للنفط، أن إمدادات الوقود في العاصمة طرابلس تسير بشكل طبيعي ومستقر، مشيرة إلى أن 23 محطة تابعة للشركة داخل نطاق طرابلس الكبرى تعمل بكفاءة، وتستلم مخصصاتها بشكل منتظم، بالتزامن مع شركات التوزيع الأخرى التي تنفذ طلبياتها دون أي تأخير.

وقالت الشركة إن الازدحام الذي شهدته بعض المحطات خلال اليومين الماضيين كان طارئاً وغير مبرر، في ظل توفر كميات كافية لتلبية احتياجات السوق المحلية.

وأضافت أن العمليات التشغيلية تسير بسلاسة، حيث يبلغ رصيد الناقلة الحالية في ميناء طرابلس نحو 25 مليون لتر، بينما لا يتجاوز حجم الاستهلاك اليومي المستهدف داخل العاصمة 9.5 مليون لتر، ما يشير إلى وجود فائض مريح. كما يمتلك مستودع الزاوية النفطي رصيداً يقدر بـ 5 ملايين لتر لتغطية احتياجات المنطقة الغربية بكفاءة.

وفي إطار تعزيز المخزون الاستراتيجي، من المتوقع وصول شحنات جديدة خلال الأيام القادمة، تشمل ناقلة إلى ميناء طرابلس بحمولة 40 مليون لتر وأخرى إلى مدينة بنغازي بنفس السعة، لضمان استمرار توفر الوقود بشكل منتظم وتلبية كافة احتياجات المواطنين دون أي عوائق.

ودعت شركة البريقة المواطنين إلى عدم التزاحم أو التهافت، مؤكدة أهمية وعيهم وتعاونهم لتسهيل عملية التوزيع وضمان وصول الوقود إلى الجميع بسهولة ويسر.

وعلى صعيد الغاز، أعلنت الشركة عن خطة تشغيلية خاصة بعيد الأضحى المبارك، تشمل تمديد ساعات العمل في نقاط التعبئة الفورية داخل العاصمة طرابلس من الساعة 08:00 صباحاً حتى 07:00 مساءً، ونقاط التعبئة خارج العاصمة من الساعة 08:00 صباحاً حتى 05:00 مساءً، اعتباراً من يوم السبت 16 مايو 2026، لتلبية احتياجات المواطنين بشكل أفضل خلال فترة العيد.