طرابلس..اجتماع لمناقشة تسجيل وترقيم المركبات الآلية

اجتماع يضم إدارة المرور والتراخيص، والحكم المحلي، و المواصلات ومصلحة الجمارك. [أرشيف]

عقد اليوم الثلاثاء، اجتماع لمناقشة الوضع القائم لآلية تسجيل وترقيم المركبات الآلية، بحضور المختصين بمكتب دعم القرار وإدارة المتابعة بديوان رئاسة الوزراء، وممثلين عن وزارة الداخلية (إدارة المرور والتراخيص)، ووزارة الحكم المحلي، ووزارة المواصلات (مصلحة النقل البري)، ومصلحة الجمارك.

وبينت إدارة التواصل بحكومة الوفاق أن الاجتماع، الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء بالعاصمة طرابلس، ناقش أهم العراقيل التي تحول دون تسهيل تقديم الخدمات عبر شباك موحد للمواطن والقطاع العام على حد سواء، من خلال تسجيل إلكتروني وترقيم ميسر ليتم من خلال ذلك مراقبة ضبط إجراءات المركبات الآلية.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع، على تشكيل فريق عمل يتولى إعداد تصور عاجل للتنفيذ، تمهيدًا لعرضه واعتماده من الجهات المختصة.