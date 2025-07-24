طرابلس.. اجتماع موسع لـ«لجنة تعويض المتضررين» من حرائق بلدية الأصابعة

عقدت لجنة تعويض المتضررين جراء الحرائق من أهالي بلدية الأصابعة، اليوم، اجتماعًا موسعًا بمقر وزارة الحكم المحلي في العاصمة طرابلس، برئاسة وكيل الوزارة لشؤون البلديات مصطفى أحمد سالم، وبحضور أعضاء اللجنة.

وخُصص الاجتماع لمتابعة ما تم تنفيذه من التوصيات السابقة التي أُقرت في الاجتماعات الماضية، بالإضافة إلى مناقشة آليات مواصلة تنفيذ خطة العمل المتعلقة بحصر وتقييم الأضرار التي خلفتها الحرائق التي طالت مناطق متعددة في بلدية الأصابعة خلال الفترة الماضية.

وأكد الوكيل، في كلمته خلال الاجتماع، على أهمية الالتزام بالإجراءات المُقرّة بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشددًا على ضرورة تحقيق السرعة في الإنجاز والدقة في التقييم لضمان إيصال الحقوق إلى مستحقيها بشكل عادل ومنصف.

كما أشار إلى أهمية مراعاة حجم الأضرار التي لحقت بالممتلكات العامة، داعيًا إلى إعادة النظر في قيم التعويضات المقترحة لتكون أكثر واقعية وتتناسب مع الخسائر الحقيقية التي تكبدها المواطنون.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار سعي الوزارة واللجنة إلى استكمال أعمال الحصر والتعويضات بما يعزز من جهود الدولة في دعم المتضررين وتحقيق العدالة الاجتماعية.