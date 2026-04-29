طرابلس.. اجتماع موسع لمتابعة «الأداء المالي» في القطاع الدفاعي

عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية في ليبيا عبد الله قادربوه، اليوم الأربعاء، اجتماعاً موسعاً بمقر ديوان وزارة الدفاع في العاصمة طرابلس، مع وكيل وزارة الدفاع الفريق عبد السلام الزوبي، ورئيس الأركان العامة للجيش الليبي بحكومة الوحدة الوطنية الفريق أول صلاح الدين النمروش، وذلك بحضور الإدارة العامة لفحص العقود ومتابعة تنفيذ المشروعات.

وخُصص الاجتماع لبحث الأوضاع العامة لوزارة الدفاع والجهات التابعة لها من هيئات ولواءات وإدارات، إلى جانب متابعة سير العمل، ومراجعة الحسابات الختامية للوزارة ووحداتها المختلفة، بما يهدف إلى تقييم الأداء المالي والإداري وتعزيز كفاءة الإنفاق العام وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة في إدارة الموارد.

وتناول الاجتماع عدداً من الملفات المرتبطة بتنظيم العمل المؤسسي داخل وزارة الدفاع، من بينها خطط التدريب والتأهيل، وبرامج تطوير القدرات المؤسسية، وآليات رفع كفاءة الأداء الإداري والتشغيلي، إضافة إلى حسن توظيف الموارد المتاحة ومتابعة تنفيذ المشروعات والخطط المعتمدة.

كما جرى التأكيد على أهمية ضمان سلامة الإجراءات التعاقدية وفق الأطر المعتمدة من الإدارة العامة لفحص العقود ومتابعة المشروعات، بما يعزز تطوير العمل المؤسسي ويرفع مستوى الجاهزية العامة داخل القطاع الدفاعي.

وشدد رئيس هيئة الرقابة الإدارية خلال الاجتماع على أهمية دور إدارة العقود في مراجعة وفحص العقود والتأكد من مطابقتها للتشريعات واللوائح، ومتابعة إجراءات الإبرام والتنفيذ بما يضمن سلامة التعاقدات وحماية المال العام.

وأكد المجتمعون ضرورة استكمال متطلبات إقفال الحسابات الختامية وفق الأطر القانونية المعمول بها، إلى جانب تعزيز الشفافية والمساءلة وتطوير منظومات المتابعة والمراجعة الداخلية، بما يرسخ سلامة الإجراءات ويرفع كفاءة الأداء المؤسسي.

كما جدد رئيس الهيئة التأكيد على حرص الهيئة على دعم جهود تطوير الأداء المؤسسي في الجهات الخاضعة لرقابتها، وترسيخ مبادئ الانضباط والحوكمة، مشدداً على أن استكمال الحسابات الختامية والالتزام بالإجراءات القانونية يمثلان ركيزة أساسية لحماية المال العام وتعزيز كفاءة مؤسسات الدولة.