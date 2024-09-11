طرابلس.. استكمال قاعة الألعاب الرياضية و9 ملاعب جديدة!

عُقد صباح اليوم في ديوان مجلس الوزراء، اجتماعٌ “لمتابعة توجيه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، باستكمال قاعة الألعاب الرياضية طرابلس التي تنفذها مصلحة المرافق التعليمية بعد توقف العمل فيها منذ العام 2010، بحيث تكون قاعة ألعاب أولمبية للرياضات التي ليس لها ملاعب متخصصة في ليبيا، وأهمها إنشاء مسبح أولمبي وقاعة للألعاب الفردية”.

واتُّفق خلال الاجتماع على “تشكيل فريق عمل من اللجنة الأولمبية ووزارة الرياضة وإدارة النشاط المدرسي، لاعتماد المرافق الرياضية المطلوبة بالقاعة، واستكمال أعمال التنفيذ عن طريق جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية لتكون مرفقا رياضيا أولمبيا”.

كما شهد الاجتماع “التأكيد على استكمال 9 ملاعب وفق مواصفات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تُنفذ عبر إدارة المشروعات بوزارة الرياضة، وجهاز تنمية المراكز الإدارية، وأهمها افتتاح الملعب الكبير بمدينة البيضاء نهاية سبتمبر، واستكمال الأعمال الجارية بملاعب العزيزية ومصراتة والعجيلات وترهونة وتاجوراء والخمس لتكون ملاعب معتمدة، إلى جانب استكمال قاعة الألعاب الرياضية بمدينة المرج وقاعة خليج سرت للألعاب الرياضية بمدينة سرت، وقاعة يفرن للألعاب الرياضية”.

وجرى الاتفاق على “توحيد الجهود بين وزارة الرياضة وجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية واللجنة الأولمبية بهدف الاهتمام بكافة الألعاب الرياضية من خلال تطوير البنية التحتية لها”.

هذا وضم الاجتماع، وزير الرياضة “عبدالشفيع الجويفي” ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء “عادل جمعة” ووكيلي وزارة الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية “جمال الزروق” ومدير عام جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية “إبراهيم تاكيتة”، وعدد من مديري الإدارات بوزارة الرياضة ومدير إدارة المشروعات بمصلحة المرافق التعليمية.