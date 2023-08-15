طرابلس.. اشتباكات مستمرة.. تعليق للدراسة.. واحتجاجات من الأهالي

تجددت الاشتباكات المسلحة في مناطق عين زارة وطريق الشوك وخلة الفرجان بطرابلس منذ فجر اليوم، مع استمرار إجلاء العائلات العالقة من مناطق الاشتباكات.

وقال المتحدث جهاز الإسعاف والطوارئ أسامة علي لـ«عين ليبيا» إنّهم يطالبون بوقف فوري للقتال المسلح داخل طرابلس، محملين الأطراف المتقاتلة مسؤولية سلامة المدنيين.

ودعا علي في تصريحه المواطنين بعدم التحرك بشكل عشوائي والخروج إلى الشوارع إلا بالاستدلال على فرق الإسعاف كنقطة طريق ومرجع للابتعاد عن الاشتباكات.

من جانبها، أعلنت وزارة التربية والتعليم تأجيل امتحانات الشهادة الثانوية للدور الثاني في مراقبتي تعليم سوق الجمعة وعين زارة جراء الأحداث التي تشهدها طرابلس.

وأغلق عدد من المحتجين سيمافرو طريق الشط الحيوي بالعاصمة، فيما شهد محيط سوق الجمعة احتجاجات ليلة البارحة بشأن الأوضاع الأمنية في العاصمة.