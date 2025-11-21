طرابلس.. الداخلية تعزز الانتشار الأمني لحماية المواطنين

تواصل وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية تعزيز الإجراءات الأمنية في العاصمة طرابلس، عبر تكثيف الانتشار الأمني ورفع جاهزية نقاط التمركز ونقاط التفتيش في مختلف المواقع الحيوية داخل المدينة.

وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضبط المخالفات وحماية الأرواح والممتلكات، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار وخلق بيئة آمنة للمواطنين.

هذا وتتضمن الخطة الميدانية نشر فرق أمنية متحركة وثابتة في أكثر من 20 موقعاً حيوياً بالعاصمة، شملت المراكز التجارية، المدارس، المستشفيات، والشوارع الرئيسية.

كما تم رفع جاهزية وحدات التدخل السريع لتكون على أهبة الاستعداد في حال وقوع أي طارئ.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود متواصلة لتقليل المخالفات ومكافحة السلوكيات المخلة بالنظام العام.