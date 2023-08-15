طرابلس.. الصحة تدعو المواطنين للتبرع بالدم.. والهلال الأحمر يطالب بتوفير ممرات آمنة

أعلنت وزارة الصحة عن حاجتها العاجلة لجميع فصائل الدم، لإنقاذ حياة المصابين جرّاء الاشتباكات التي تشهدها بعض المناطق جنوب العاصمة طرابلس.

ودعت االوزارة المواطنين إلى التوجه نقاط التبرع التي خصصتها في كل من مصرف الدم الكائن بطريق الشط- طرابلس، ومستشفى الحوادث أبوسليم، ومستشفى طرابلس المركزي «شارع الزاوية»، وعربة التبرع المتمركزة بميدان الجزائر.

من جانبه، طالب فرع الهلال الأحمر طرابلس إلى توفير ممرات آمنة للأسر العالقة في مناطق الاشتباكات، قائلا: «يجب أن نتذكر أن المدنيين ليسوا هدفًا، ويجب أن تتم حمايتهم».

ودعا الهلال الأحمر طرابلس جميع الأطراف إلى التهدئة وتخفيف حدة التوتر، حتى يتسنى لهم العمل وتقديم المساعدة للمدنيين العالقين.