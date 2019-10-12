«طرابلس الطبي» يُدين الاعتداء على قافلة طبية كانت في طريقها إلى مدينة غدامس

أدان مركز طرابلس الطبي “المستشفى الجامعي طرابلس” الاعتداء على قافلة طبية انطلقت من طرابلس باتجاه مدينة غدامس، واختطاف عدد من الاطباء.

وطالب المستشفى الجهات الرسمية بالتحقيق في الحادثة ووضع حد للاعتداءات المتكررة على العاملين في القطاع الطبي.

وهذا أكدت مصادر إعلامية، في وقت سابق، اختطاف مجهولين، صباح الجمعة، فريق طبي مكون من 6 أطباء يعملون بمستشفى شارع الزاوية في طرابلس، عند مرور قافلتهم من طريق باطن الجبل واقتيدوا إلى مدينة الزنتان، بحسب المصادر.

وكان الفريق متجهًا إلى مدينة غدامس لإجراء عمليات جراحية في مستشفيات المدينة في إطار تبادل الخبرات الطبية والتعاون المشترك.

من جهته أفاد دير مستشفى غدامس محم الثني في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” بأن الاختطاف جاء على خلفية مُطالبة إحدى العائلات من مدينة الزنتان بإطلاق سراح أبنهم الذي قالوا إنه اختُطف في طرابلس منذ نحو شهرين، عندما جاء لتلقي العلاج بعد تعرضه لحادث سير؛ متهمين إحدى الجهات الأمنية في العاصمة باختطافه وعدم السماح لعائلته بزيارته أو إجراء اتصال معه، وفق قوله.

وأشار مدير مستشفى غدامس إلى وجود مساعي تجري الآن على قدم وساق بمدينة الزنتان وبحضور المشايخ والأعيان للتفاوض وإطلاق سراح الأطباء؛ في انتظار أن تؤتي هذه المساعي الاجتماعية ثمارها في حلحلة الموضوع وإطلاق سراح الأطباء.