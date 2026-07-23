طرابلس الكبرى تواجه أزمة الكهرباء.. إجراءات بلدية واحتجاجات في عدة مناطق

أفادت وسائل إعلام محلية ليبية بأن عددًا من بلديات طرابلس الكبرى اتخذت إجراءات استثنائية على خلفية موجة الحر الشديدة واستمرار انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة، في وقت شهدت مناطق عدة تحركات احتجاجية للمطالبة بمعالجة أزمة الكهرباء.

وأعلنت بلديات عين زارة وطرابلس المركز وأبوسليم منح عطلة طارئة للعاملين في عدد من الإدارات والمكاتب التابعة لها الخميس 23 يوليو 2026، بهدف الحد من تأثيرات ارتفاع درجات الحرارة على الموظفين والمواطنين، مع استثناء الجهات التي تتطلب طبيعة عملها استمرار تقديم الخدمات الأساسية أو العمل بنظام المناوبات.

وقالت بلدية عين زارة إن قرار تعليق العمل جاء نتيجة الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، إضافة إلى تداعيات استمرار انقطاع الكهرباء لفترات طويلة، مؤكدة أن القرار يشمل الإدارات والمكاتب التابعة للبلدية باستثناء المرافق الخدمية التي تستوجب مواصلة العمل.

وفي السياق ذاته، أعلنت بلدية طرابلس المركز تعليق العمل في أغلب الإدارات والقطاعات التابعة لها، مع استمرار الدوام في مكتب الرخص ومكتب الإيرادات، إلى جانب الجهات التي تحتاج إلى استمرار الخدمة للمواطنين.

كما أعلنت بلدية أبوسليم منح عطلة طارئة في الإدارات والمكاتب التابعة لها، مؤكدة أن القرار يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية للتعامل مع الظروف الجوية الصعبة وتقليل المخاطر الناتجة عن ارتفاع درجات الحرارة بالتزامن مع أزمة الكهرباء.

ودعت البلديات المواطنين إلى الالتزام بالإرشادات الوقائية خلال فترة الموجة الحارة، خاصة تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، وتقليل التنقل إلا للضرورة، والإكثار من شرب المياه والسوائل لتجنب الإجهاد الحراري.

وفي مدينة أبوسليم، شهدت محلة أبو ذر الغفاري مساء الأربعاء وقفة احتجاجية نظمها عدد من شباب المنطقة احتجاجًا على استمرار انقطاع التيار الكهربائي، حيث طالب المحتجون بالتدخل العاجل لإعادة الخدمة وإنهاء معاناة السكان.

وعقب الوقفة، توجه عضو المجلس البلدي ورئيس لجنة الأزمات في بلدية أبوسليم الصديق العباسي إلى موقع التجمع، والتقى بالمحتجين واستمع إلى مطالبهم، مؤكدًا متابعة البلدية للملف مع الجهات المختصة.

وأجرى العباسي اتصالًا بمدير عام الشركة العامة للكهرباء عبد الله أحمودة، مطالبًا بالتدخل السريع وتكليف فرق الصيانة لمعالجة العطل في كابل الكهرباء المتضرر وإعادة التيار إلى المنطقة.

كما نقلت وسائل إعلام محلية وشهود عيان استمرار احتجاجات في مناطق قصر بن غشير وتاجوراء، تضمنت إغلاق طرق وإشعال إطارات، اعتراضًا على ساعات طرح الأحمال والانقطاعات المتكررة للكهرباء.

وتأتي هذه التطورات في ظل ارتفاع درجات الحرارة في ليبيا، بالتزامن مع ضغوط متزايدة على شبكة الكهرباء، ما دفع عددًا من البلديات إلى اتخاذ إجراءات مؤقتة، وسط مطالب شعبية بتسريع أعمال الصيانة وتحسين استقرار التيار الكهربائي.