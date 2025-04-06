طرابلس المركز تبدأ تنفيذ خطة تطوير في فشلوم

باشرت بلدية طرابلس المركز، السبت، تنفيذ مخطط تطوير لمنطقة فشلوم ضمن مبادرة “عودة الحياة”.

وشهدت المنطقة بدء أعمال لجنة فتح المسارات في الشارع الرئيسي الممتد من تقاطع الظهرة بشارع الجمهورية إلى جزيرة فشلوم.

تشمل الخطة المعلنة تطوير البنية التحتية من خلال فتح مسارات جديدة، وتمديد شبكات الصرف الصحي والمياه والكهرباء والإنارة، بالإضافة إلى رصف الطرق الرئيسية والفرعية وتبليط الأزقة.

وفي تصريح تابعته “عين ليبيا” عن عميد بلدية طرابلس المركز، إبراهيم الخليفي، وصف فيه عام 2025 بـ”عام منطقة فشلوم” نظرًا لخطة تطويرية سيتم إطلاقها الأسبوع المقبل.

وأشار الخليفي إلى أن الخطة تهدف لمعالجة الازدحام المروري وتوسعة الطريق الرئيسي، بالإضافة إلى خدمات أخرى قيد الإعداد.

ودعا الخليفي السكان إلى التعاون مع البلدية والمهندسين، مؤكدًا على استعداد البلدية لتلقي الاستفسارات والمساعدة.

تأتي هذه الخطوة ضمن جهود البلدية المعلنة لتطوير البنية التحتية في مختلف مناطق العاصمة.