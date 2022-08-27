طرابلس المركز تُحمّل النواب والدولة والمجلس الرئاسي مسؤولية أحداث العاصمة

دعا المجلس البلدي طرابلس المركز المجتمع الدولي إلى حماية المدنيين جراء مواجهات المسلحة التي تشهدها العاصمة طرابلس.

وطالب المجلس البلدي في بيان له سكان البلدية بالوقوف يدا واحدة ضد هذه التعديات التي أصبحت تعرض حياتهم للخطر، محملا مجلسا النواب والأعلى للدولة والمجلس الرئاسي والحكومتين المسؤولية عن تردي الأوضاع في العاصمة.

وأشار المجلس البلدي إلى أنه في الوقت الذي ندعو فيه كل العقلاء والحكماء والمواطنين والمجتمع الدولي إلى تجنب لغة التحشيد والتهديد، نتفاجأ باشتباكات لا تعبأ بحياة المدنيين ولا ممتلكاتهم في قلب العاصمة.

وشدّد المجلس البلدي على أنّ هذه التطورت جائت نتيجة سوء إدارة الدولة من الجهات التشريعية والتنفيذية ورغبتها في الاستمرار في الحكم وتأجيل الانتخابات إلى ما لا نهاية.