طرابلس المركز تُطالب بالقبض على من قام بقفل صمامات المياه

طالبت بلدية طرابلس المركز، اليوم الأحد، بفتح تحقيق وإصدار مذكرات قبض في من قام بقفل صمامات مياه النهر الصناعي بمحطة التحكم الواقعة ببلدية الشويرف.
وقالت البلدية في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك: ” في ظل العدوان الواقع على العاصمة طرابلس والحصار الجائر المفروض عليها، إضافةً إلى تبعات جائحة كورونا التي نكافح لحماية أهالينا من أثارها، يخرج علينا ضعاف النفوس المُتاجرين بقضايا وهمية والمتعذرين بأسباب واهية بتعدي صارخ وظالم على حقوق البشر في الحياة وذلك بقطع مصدر الماء الوحيد الذي يُغذي طرابلس والمنطقة الغربية عموماً”.
ونوهت بأن هذا الفعل الذي وصفته ب”غير الإنساني” الذي تحرمه كل الشرائع والأديان ويتنافى مع الأخلاق ومبادئ الإنسانية، يحتم عليهم مطالبة الجهات المختصة بالآتي:
- مطالبة مكتب النائب العام بفتح تحقيق وإصدار مذكرات قبض في من قام بقفل صمامات المياه بمحطة التحكم الواقعة ببلدية الشويرف ومن حرّض على هذا الفعل المشين.
- مطالبة المجلس الرئاسي بالنظر بعين الاعتبار للمقترحات التي قدمتها بلدية طرابلس المركز منذ عام 2017 بشأن إنشاء محطة تحلية لمياه البحر.
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