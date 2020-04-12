طرابلس المركز تُطالب بالقبض على من قام بقفل صمامات المياه

وقالت البلدية في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك: ” في ظل العدوان الواقع على العاصمة طرابلس والحصار الجائر المفروض عليها، إضافةً إلى تبعات جائحة كورونا التي نكافح لحماية أهالينا من أثارها، يخرج علينا ضعاف النفوس المُتاجرين بقضايا وهمية والمتعذرين بأسباب واهية بتعدي صارخ وظالم على حقوق البشر في الحياة وذلك بقطع مصدر الماء الوحيد الذي يُغذي طرابلس والمنطقة الغربية عموماً”.

ونوهت بأن هذا الفعل الذي وصفته ب”غير الإنساني” الذي تحرمه كل الشرائع والأديان ويتنافى مع الأخلاق ومبادئ الإنسانية، يحتم عليهم مطالبة الجهات المختصة بالآتي: