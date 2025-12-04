طرابلس تبحث تطوير «الاستثمارات وزيادة التبادل التجاري» مع الصين

استقبل وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل أبوشيحة، القائم بالأعمال في سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى ليبيا ليو جيان داخل مقر الوزارة، وجرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون الاقتصادي ومتابعة برامج الشراكة بين الجانبين.

وحضر الاجتماع مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والتعاون الدولي أشرف التائب، ومدير إدارة الدراسات والبحوث الاستراتيجية هشام بودن، ومدير إدارة تنمية وتطوير القطاع الخاص في وزارة الاقتصاد والتجارة حسن الكامل، وجرى التأكيد على عمق العلاقات الليبية الصينية وما تشهده من تطور متواصل على المستويات السياسية والاقتصادية والتنموية، وجرى التشديد على رغبة الطرفين في الارتقاء بهذه العلاقات إلى مستوى أوسع.

وتناول اللقاء فرص تطوير التعاون الاقتصادي وسبل تسهيل عمل الشركات الصينية داخل ليبيا ورفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين، وجرى استعراض رؤية حكومة الوحدة الوطنية بشأن تطوير قطاع الطاقة المتجددة وما توفره المناطق الاقتصادية الخاصة من مزايا مهمة لتأسيس المشاريع الموجهة للتصدير، باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وتعزيز الاستثمارات المشتركة.

وتندرج هذه المناقشات ضمن جهود وزارة الاقتصاد والتجارة لتقوية التعاون الدولي وجذب الاستثمارات الخارجية ودعم برامج الإعمار وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة داخل ليبيا.