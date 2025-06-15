طرابلس تتجه نحو شبكة طرق أكثر حداثة.. بدء تنفيذ مشروع طريق المطار

بدأت أعمال تطوير طريق المطار في العاصمة طرابلس، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، في إطار جهود الحكومة لتحسين البنية التحتية والارتقاء بشبكة الطرق الحيوية في البلاد.

ويشمل المشروع تطوير الطريق الرئيسي بطول 23 كيلومترًا وعرض 19 مترًا، حيث تتضمن الأعمال إعادة رصف الأسفلت، وتركيب سياج مرن، إلى جانب إشارات مرورية إرشادية، وطلاء الطريق والحواجز الخرسانية، فضلاً عن تركيب العواكس الضوئية وأعمدة الإنارة، وزراعة المسطحات الخضراء وأشجار الزينة على طول الطريق.

كما يتضمن المشروع تطوير الطريق الخدمي في الاتجاهين بطول 34 كيلومترًا، إلى جانب تنفيذ كافة الأعمال المصاحبة لضمان تحقيق أعلى معايير السلامة والجودة.

ويأتي هذا المشروع الحيوي في أعقاب اجتماع موسع عقده رئيس الوزراء في الرابع من مايو الماضي، بحضور وزير المواصلات، والمستشار المالي لرئيس الوزراء، ورئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية، إضافة إلى مدير عام جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات، وشدد الدبيبة خلال الاجتماع على ضرورة تحسين الجوانب الفنية للمشروع، وضمان تنفيذه وفقًا للمعايير المعتمدة وبكفاءة عالية.

ويُعد طريق المطار من أهم الشرايين الحيوية في طرابلس، ويأمل المواطنون أن يسهم هذا المشروع في تسهيل الحركة المرورية وتعزيز البنية التحتية بما يعكس حرص الحكومة على تحقيق التنمية المستدامة والخدمة العامة.