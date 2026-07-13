طرابلس تتحرك لحماية مباني «المدينة القديمة».. خطة صيانة وترميم شاملة

عقد مدير أمن طرابلس اللواء خليل وهيبة، اجتماعًا موسعًا لمناقشة آليات التعامل مع المباني التاريخية في المدينة القديمة وصيانتها، ضمن جهود حماية التراث العمراني والحفاظ على المباني ذات القيمة التاريخية.

وجاء الاجتماع بحضور مساعد مدير الأمن للشؤون الأمنية وعدد من الضباط، إلى جانب ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية، من بينها إدارة التفتيش والمتابعة برئاسة الوزراء، ومشروع تطوير وصيانة المدينة القديمة، ومصلحة الأملاك العامة طرابلس، وفرع الشرطة السياحية، وفرع الشؤون الاجتماعية، وجهاز الحرس البلدي، ووزارتي الإسكان والتعمير والشؤون الاجتماعية.

وناقش الاجتماع ملف المباني التاريخية في المدينة القديمة، والترتيبات اللازمة للبدء في أعمال الصيانة والترميم للمباني المصنفة ذات القيمة التراثية، بما يحافظ على الهوية العمرانية للمدينة.

وتناول المشاركون الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة للحد من الاعتداءات التي تطال المباني التاريخية، سواء بسبب الإهمال أو أعمال البناء المخالف أو عمليات الترميم غير المهنية التي قد تؤثر على طابعها المعماري.

كما بحث الاجتماع الضوابط المنظمة لشاغلي هذه العقارات، بما يضمن المحافظة عليها والالتزام بالمعايير القانونية والفنية المعتمدة خلال مراحل الصيانة والترميم.

وتطرق الحاضرون إلى آليات التعامل مع المباني المصنفة إنشائيًا بأنها خطرة، بهدف حماية الأرواح والحفاظ على الحقوق القانونية لشاغليها، إضافة إلى دراسة توفير بدائل مناسبة لهم، سواء كانت مؤقتة أو دائمة، خلال تنفيذ أعمال المعالجة.

وأكد الاجتماع أهمية توحيد جهود الجهات المختصة لإعداد خطة تنفيذية متكاملة تشمل حصر المباني المستهدفة، وتوفير البدائل اللازمة للسكان، ووضع جدول زمني لأعمال الصيانة والترميم، إلى جانب تحديد آليات إدارة هذه العقارات بعد انتهاء الأعمال بما يضمن الحفاظ على قيمتها التاريخية.

وأكد مدير أمن طرابلس اللواء خليل وهيبة أن المديرية ستواصل تنفيذ القرارات والتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة، وإنفاذ القانون عند عدم الالتزام بالإجراءات المعتمدة، وفقًا للتشريعات النافذة.

وشدد وهيبة على أن نجاح هذا الملف يتطلب تعاون جميع الجهات المعنية وشاغلي العقارات، للحفاظ على الإرث التاريخي للمدينة القديمة وصونه للأجيال القادمة.

هذا وتعد المدينة القديمة في طرابلس من أبرز المناطق التاريخية في ليبيا، وتضم مباني وأسواقًا ومعالم عمرانية تعكس مراحل مختلفة من تاريخ المدينة.

وتواجه بعض المباني التاريخية تحديات مرتبطة بالتقادم والإهمال والتغيرات العمرانية، ما دفع الجهات المختصة إلى بحث خطط للصيانة والترميم، مع تحقيق التوازن بين حماية التراث وضمان سلامة السكان.