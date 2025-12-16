طرابلس تحتضن أول منتدى لـ«وكلاء البلديات» في ليبيا

نظّمت وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الثلاثاء، منتدى وكلاء البلديات في نسخته الأولى، وذلك بمقر الوزارة في طرابلس، بمشاركة واسعة من وكلاء البلديات من مختلف أنحاء البلاد.

وشهد المنتدى حضور الأمين العام لـالمجلس الأعلى للإدارة المحلية نصر المحتوت، إلى جانب مدير مكتب التطوير المؤسسي مختار زايد، ومدير إدارة التخطيط والتنمية المحلية خالد الدباغ، ومدير مكتب الإعلام بالوزارة رمضان الغضوي، وعدد من مديري الإدارات والمكاتب والجهات التابعة للوزارة.

ويناقش المنتدى، الذي يستمر على مدى يومين، محاور رئيسية تركز على تعزيز مهام وكلاء البلديات، وتطوير الأداء المؤسسي، ومؤشرات التنمية وقياس الأثر، إلى جانب إرساء أطر التميز المؤسسي، بمشاركة نحو 75 وكيل بلدية.

وأكد الأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية نصر المحتوت، في كلمته الافتتاحية، أن وزارة الحكم المحلي تولي اهتمامًا خاصًا بمسار التطوير المؤسسي، باعتباره ركيزة أساسية لإنجاح اللامركزية الإدارية، وضمان استدامة أداء البلديات، وتمكينها من ممارسة اختصاصاتها بكفاءة وفعالية.

وأوضح المحتوت أن هذه الملتقيات المهنية تمثل فضاءً مهمًا لتبادل الخبرات، ومناقشة التحديات المشتركة، وتوحيد الرؤى حول أفضل الممارسات الإدارية، بما يسهم في تحسين جودة العمل داخل دواوين البلديات، ورفع مستوى الأداء المؤسسي، وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية.

وشدد على الدور المحوري لوكلاء البلديات في قيادة عمليات التطوير المؤسسي، باعتبارهم حلقة الوصل بين السياسات العامة والتنفيذ اليومي، معربًا عن تطلعه إلى أن يخرج المنتدى بتوصيات عملية قابلة للتطبيق، تدعم تطوير العمل البلدي وتعزز التكامل بين مختلف المستويات الإدارية.

ومن جهته، رحّب مدير مكتب التطوير المؤسسي مختار زايد بوكلاء البلديات المشاركين، معربًا عن أمله في أن يشكّل المنتدى حلقة وصل رسمية بين مشاريع التطوير ومجالات التركيز المطلوبة لتعزيز دور الإدارة المحلية، عبر خطوات عملية مبسطة تسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين محليًا.

وقدّم مكتب التطوير المؤسسي عرضًا مرئيًا تناول قاعدة البيانات الخاصة بمجالات التركيز الأساسية، والتي تشمل الإدارة المحلية، والإيرادات المحلية، والوظيفة المالية، والتحول الرقمي، ومشاريع التنمية المحلية، والجهات الضبطية والرقابية، وإدارة المشروعات.

وتضمّن العرض شرحًا تفصيليًا مدعومًا بالبيانات والإحصائيات، أسهم في توضيح محاور العمل وآليات التطوير في هذه المجالات الحيوية.

وعلى هامش المنتدى، عُقدت ورشة عمل متخصصة حول التحول الرقمي، ركزت على تحويل العمليات والأنشطة التقليدية إلى أنظمة رقمية، بما يعزز الكفاءة، ويرفع الإنتاجية، ويحسّن جودة الخدمات، ويشجع الابتكار والريادة.

ويتضمن المنتدى سلسلة ورش عمل تمتد على يومين، تناقش التحول الرقمي، والهيكل التنظيمي، والتسوية الوظيفية، والإيرادات المحلية، ومشاريع التنمية، والإصحاح البيئي، والشؤون الاقتصادية، وجهاز الحرس البلدي، والجهات الضبطية.