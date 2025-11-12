طرابلس تحتضن اجتماعاً أفريقياً لدعم مشروع ممرّي العبور نحو القارة

أكد وفد رفيع من مفوضية الاتحاد الإفريقي دعمه الكامل لمشروع «ليبيا أفريقيا لممرّي العبور» الذي تنفذه محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار، باعتباره أحد المشاريع الاستراتيجية القادرة على تعزيز التكامل الإقليمي وربط ليبيا بعمقها الأفريقي.

جاء ذلك في بيان تحصلت عين ليبيا على نسخة منه، عقب الاجتماع الذي عقدته المحفظة ظهر يوم 11 نوفمبر 2025 بمقرها في طرابلس، بحضور رئيس مجلس الإدارة ومدير إدارة التخطيط الاستراتيجي، واستضافة وفد رفيع من مفوضية الاتحاد الإفريقي ضم رئيس وأعضاء اللجنة الدائمة لمتابعة وتنفيذ أجندة الاتحاد الإفريقي 2063 بمجلس الوزراء الليبي، إلى جانب رئيس وأعضاء وكالة النيباد للتخطيط والتنسيق (AUDA-NEPAD) التابعة للمفوضية، وعدد من أعضاء اللجنة الخماسية بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للاتحاد الإفريقي (ECOSOCC).

وأوضح البيان أن المحفظة قدمت خلال اللقاء عرضًا شاملاً حول أنشطتها داخل ليبيا وفي القارة الأفريقية، واستعرضت أبرز مشاريعها الاستراتيجية، وعلى رأسها مشروع ليبيا أفريقيا لممرّي العبور، الذي يربط ميناءي مصراتة وبنغازي بعمق القارة الأفريقية عبر شبكة نقل حديثة توفر منفذًا استراتيجيًا لدول الجنوب نحو الأسواق الأوروبية، بما يعزز الدور اللوجستي لليبيا ويدعم التنمية الاقتصادية والتجارية والبشرية والمكانية، ويخدم أهداف التكامل الإقليمي.

كما أشار البيان إلى أن الاجتماع تضمن استعراض الخطوات التي أنجزتها اللجنة العليا المشتركة المكلفة بالتخطيط والإشراف على تنفيذ المشروع، والتي تضم ممثلين عن المحفظة ووزارة المواصلات وعدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة.

من جهتهم، أعرب ممثلو الاتحاد الإفريقي عن ترحيبهم بالمشروع ودعمهم الكامل لتنفيذه، مؤكدين التزامهم بتبنّيه ضمن هيئات ووكالات المفوضية والتعريف به في المحافل الإقليمية والدولية، إلى جانب توفير الدعم الفني والمالي اللازم لضمان تنفيذه. كما أشاروا إلى أنه سيتم إدراج المشروع ضمن خطة برنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا (PIDA)، الذي يضم أهم 69 مشروعًا قاريًا تعمل المفوضية على تنفيذها خلال المرحلة القادمة.