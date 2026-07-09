طرابلس تحتضن اجتماعاً ليبياً مشتركاً لاستكمال ملف «المناصب السيادية»

عقدت لجنة المناصب السيادية المشتركة بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب، الأربعاء 8 يوليو، اجتماعًا بمقر المجلس الأعلى للدولة في العاصمة طرابلس، بحضور النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة المهندس حسن حبيب.

ويأتي الاجتماع ضمن جهود مواصلة التنسيق بين المجلسين لتنفيذ الاتفاق المتعلق بتسمية شاغلي المناصب السيادية، استنادًا إلى وثيقة مبادئ خارطة طريق إنهاء المرحلة التمهيدية، وبما يتوافق مع خارطة الطريق المقترحة من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وناقشت اللجنة آليات اختيار شاغلي المناصب السيادية، وفي مقدمتها رئيس وأعضاء مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، باعتبارها من المؤسسات الأساسية لاستكمال تنفيذ خارطة الطريق وتهيئة الظروف اللازمة لإجراء الانتخابات.

وبحث المشاركون عددًا من الرؤى والمقترحات الهادفة إلى تعزيز التوافق بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب، بما يدعم المسار السياسي ويسهم في توحيد مؤسسات الدولة.

وأكدت اللجنة استمرار اجتماعاتها خلال الفترة المقبلة إلى حين استكمال تسمية شاغلي المناصب السيادية، تنفيذًا للتفاهمات والاتفاقات المبرمة بين المجلسين.

وشددت اللجنة على أن استكمال هذا الملف يمثل خطوة مهمة لتعزيز التوافق الوطني، وإنجاز استحقاقات المرحلة التمهيدية، وتهيئة المناخ المناسب لإجراء الانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية وفق الأطر المتفق عليها.

وتأتي هذه التحركات في ظل مساعٍ سياسية ليبية ودولية لدفع مسار توحيد المؤسسات والوصول إلى ترتيبات تفضي إلى إجراء انتخابات وإنهاء المرحلة الانتقالية المستمرة في البلاد.