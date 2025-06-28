من طرابلس إلى مسقط.. جسر اقتصادي جديد بين ليبيا وعُمان

عقد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، محمد الحويج، اجتماعًا مع نظيره العماني، سعيد محمد الصقري، وزير الاقتصاد بسلطنة عمان، في العاصمة طرابلس، وذلك على هامش اجتماعات مجلس أمناء معهد التخطيط العربي، بحضور وزير التخطيط المكلّف محمد الزيداني، ومدير عام معهد التخطيط العربي عبد الله فهد الشامي.

تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين ليبيا وسلطنة عمان، حيث تم التأكيد على رغبة الجانبين في تطوير التعاون الثنائي في مجالات متعددة.

وتم الاتفاق على مجموعة من الخطوات العملية، أبرزها:

تفعيل الاتفاقية الاقتصادية التجارية الموقعة بين البلدين في أكتوبر 2009 بطرابلس، والتي تهدف إلى تسهيل حركة تبادل السلع والخدمات والاستثمار، وتخفيض أو إعفاء بعض المنتجات الزراعية والصناعية من الرسوم الجمركية.

إحياء اللجنة الليبية العمانية المشتركة لمتابعة تنفيذ بنود الاتفاقية وتعزيز التعاون في قطاعات النفط والغاز، النقل، المواصلات، الصحة، والسياحة.

تفعيل الشركة الليبية العمانية المشتركة للاستثمار، التي تأسست بموجب الاتفاقية، على أن يكون مقرها في طرابلس وبمساهمة متساوية من القطاعين العام والخاص في كلا البلدين.

كما تم تشكيل لجنة فنية مشتركة لتنسيق الزيارات المتبادلة بين الوفود، تحضيرًا لعقد اجتماعات اللجنة العليا الليبية العمانية المشتركة، وتبادل الخبرات في مجالات التنمية والإعمار، وتنظيم منتدى اقتصادي ليبي عماني قبل نهاية العام الجاري، سيتم خلاله الإعلان عن تأسيس مجلس الأعمال الليبي العماني.

وأكد الجانب الليبي دعوة الشركات العمانية للمساهمة في مشاريع التنمية والإعمار داخل ليبيا، مع تسهيل إجراءات تسجيلها لدى وزارتي الاقتصاد والتخطيط بحكومة الوحدة الوطنية.

الاجتماع يعكس حرص ليبيا على توسيع آفاق التعاون مع الدول العربية الشقيقة، وتعزيز الشراكة الاقتصادية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.