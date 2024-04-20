اجتماع تحضيري لوزراء الشباب في تجمع الساحل والصحراء في طرابلس غدا

ينعقد في العاصمة طرابلس، في الفترة من 21 إلى 23 أبريل الجاري، اجتماع الخبراء التحضيري لاجتماع وزراء الشباب والرياضة بدول تجمع الساحل والصحراء.

ووصل الأمين العام لتجمع دول الساحل والصحراء أدو الحاج، والوفد المرافق له، أمس الجمعة إلى طرابلس، حيث أعرب عن سروره بعودة النشاط إلى التجمع بعد انقطاع دام أكثر من 15 عاما للمجلس الوزاري، وفق منصة “حكومتنا” الرسمية.

كما وصل اليوم السبت، وفد صومالي، يمثّل قطاع الشباب، وكان في استقباله مندوب إدارة المراسم بوزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية.

وسبق أن احتضنت العاصمة طرابلس اجتماع وزراء العمل والتأهيل في دول التجمع خلال الفترة من 28 إلى 29 نوفمبر الماضي.