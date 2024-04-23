طرابلس تحتضن اجتماع وزراء الشباب بتجمع دول الساحل والصحراء

انطلقت في العاصمة طرابلس صباح اليوم، فعاليات الاجتماع الرابع لوزراء الشباب والرياضة بتجمع دول الساحل والصحراء (س – ص).

وفي الجلسة الافتتاحية، رحب وزير الشباب و الرياضة في حكومة الوحدة الوطنية، بالوفود المشاركة في ليبيا بعد انقطاع طويل لهذه الاجتماعات، معربا عن الشكر للأمانة التنفيذية للتجمع على الإعداد والتجهيز للاجتماع، وموجها التحية لوفود الخبراء الذين بذلوا جهودا طيلة يومين لإعداد المذكرات وبنود جدول الاعمال معلنا بدء أعمال الاجتماع الوزاري.

كما ألقى رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة كلمة ضمن سياق الاجتماع.

واتفق المجتمعون على رئاسة ليبيا للدورة وأن تكون إفريقا الوسطى نائبا للرئيس وجمهورية النيجر مقررا لهيئة المكتب، وتم الاتفاق على بنود جدول الأعمال المقترح، لتبدأ أعمال المؤتمر.

وقدمت رندة غريب وكيل وزارة الشباب و الرياضة، عرضا لتقرير اجتماع الخبراء للدورة الرابعة من اجتماعات التجمع، والذي تضمن عدة بنود أهمها، حالة المبادرات والبرامج المخصصة للشباب، والشباب الهجرة ، و الوضح الحالي للشباب و الحلول، و الدمج الاجتماعي والمهني، وحل بطالة الشباب، والتنمية المستدامة، وانشاء شبكة شباب تجمع الساحل واطلاق برامج تنموية للشباب من اجل الأمن و مكافحة الفقر، وانشاء مركز الشباب واتحاد بيوت الشباب.

وجرت خلال اليومين الماضيين اجتماعات خبراء التجمع تحضيرا لاجتماع مجلس وزراء الشباب والرياضة.

واستعرض الخبراء المقترحات المقدمة من الدول الأعضاء حول إنشاء اتحاد لبيوت الشباب بتجمع دول الساحل والصحراء س/ص وغيرها من المقترحات.

ويناقش الاجتماع القضايا التي تهم الشباب في دول التجمع، وآليات التعاون لوضع برامج طموحة قادرة على تلبية طموحات وحاجات الشباب ودمجه في سياق الحداثة مع الحفاظ على الهوية الوطنية له.