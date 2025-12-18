طرابلس تحتضن الاجتماع التحضيري لـ«مجلس وزراء الصحة العرب»

انعقد في العاصمة طرابلس، الخميس، اجتماع المكتب التنفيذي التحضيري للدورة العادية الثالثة والستين لمجلس وزراء الصحة العرب، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء المصري ووزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، وذلك تمهيدًا لانطلاق الاجتماع الرسمي للمجلس الذي تستضيفه ليبيا.

وناقش الاجتماع البنود المدرجة على جدول الأعمال، واستعرض التقارير الفنية والموضوعات المقترح رفعها إلى المجلس الوزاري لاعتمادها خلال الدورة الرسمية، بما يسهم في تعزيز العمل الصحي العربي المشترك وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات الصحية الإقليمية، مع التركيز على دعم النظم الصحية والاستجابة للطوارئ الصحية.

وفي إطار الاستعدادات، وصل إلى مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة طرابلس وزير الصحة العراقي الدكتور صالح الحسناوي، إلى جانب الدكتور خالد عبدالغفار، حيث كان في استقبالهم وكيل عام وزارة الصحة المكلّف بمهام الوزير الدكتور محمد الغوج، وذلك لاستكمال الاستعدادات لعقد الاجتماع الذي يمثل محطة مهمة لتعزيز التعاون والتنسيق الصحي بين الدول العربية وتبادل الخبرات في مجالات الصحة العامة والرعاية الصحية.

ويُعد اجتماع وزراء الصحة العرب فرصة لتعزيز التعاون العربي في مواجهة التحديات الصحية المشتركة، ومناقشة السياسات والبرامج التي تهدف إلى تطوير نظم الرعاية الصحية وتحسين الاستجابة للطوارئ الصحية في المنطقة.