طرابلس تحتضن الاجتماع العادي لـ«منظمة الأسرة العربية» لتعزيز التعاون

عُقد بالعاصمة الليبية طرابلس الاجتماع العادي لمنظمة الأسرة العربية، بمشاركة وفود من تونس، مصر، موريتانيا، الإمارات، المغرب، لبنان، وفلسطين، لمناقشة سبل تعزيز التعاون العربي المشترك في مجالات الأسرة والطفولة والتنمية الاجتماعية.

وناقش الاجتماع أولويات المرحلة القادمة لمواكبة التحديات الاجتماعية والاقتصادية الراهنة، واستعراض آليات توسيع نشاط المنظمة من خلال فتح مكاتب جديدة في عدد من العواصم العربية وتبني برامج تنموية وتوعوية نوعية بمشاركة خبراء ومختصين عرب.

وترأست الجلسة وزيرة الشؤون الاجتماعية ورئيس منظمة الأسرة العربية، وفاء الكيلاني، حيث أكدت على أهمية توحيد الصف العربي وتكامل الجهود لتحقيق استقرار الأسرة وازدهارها.

وأشادت الكيلاني بالدعم الذي يقدمه رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة لبرامج ومبادرات الأسرة العربية، وحرصه على دعم القضايا العادلة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

كما اتفق المشاركون على الاحتفاء باليوم العربي للأسرة في ليبيا هذا العام، مع إعادة الاسم التاريخي للمنظمة إلى “المنظمة العربية للأسرة” كما كان عند تأسيسها عام 1987.

وفي ختام الاجتماع، ثمّن الحضور جهود ليبيا في دعم العمل العربي المشترك والنهوض بواقع الأسرة العربية، مؤكدين أن طرابلس أصبحت منصة فاعلة للحوار العربي في قضايا التنمية الاجتماعية.