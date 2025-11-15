طرابلس تحتضن المؤتمر الدولي الثاني لطب العيون بحضور كبار المسؤولين

شارك كل من النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة، المهندس حسن حبيب، ورئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، في افتتاح المؤتمر الدولي العلمي الثاني لطب العيون بالعاصمة طرابلس، الذي انعقد يوم الجمعة الموافق 15 نوفمبر 2025، بقاعة المؤتمرات بمجمع ريكسوس، بدعوة من مديرة مستشفى العيون ورئيسة المؤتمر، الدكتورة رانيا الخوجة.

ورافق النائب الأول للمجلس الأعلى للدولة في المشاركة كل من مدير مكتب المتابعة بالمجلس، الأستاذ الحسين بن سعيد، ومدير المكتبة البرلمانية، عرفات المغربي، فيما حضر رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك إلى جانب مدير الإدارة العامة للرقابة على القطاعات الخدمية، عبدالرزاق البيباص، ومدير الإدارة العامة للرقابة على قطاعيْ الطاقة والشركات العامة، عبدالباسط جبوع، إلى جانب عدد من المسؤولين ونخبة من الأطباء والخبراء والمتخصصين من داخل ليبيا وخارجها.

وشهد المؤتمر حضورًا رفيع المستوى من النائبين في المجلس الرئاسي، موسى الكوني وعبدالله اللافي، ورئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أيمن سيف النصر، ووزير التجارة محمد الحويج، ووزيرة الدولة لشؤون المرأة حورية طرمان، والوكيل العام لوزارة الصحة الدكتور محمد الغوج، إلى جانب نخبة من رؤساء الهيئات والخبراء الدوليين.

وألقى المهندس حسن حبيب كلمة عبّر فيها عن تقديره للدكتورة رانيا الخوجة واللجنة المنظمة، مؤكّدًا أن المؤتمر الدولي للعيون أصبح علامة مميزة في المشهد الطبي وحدثًا علميًا مهمًا يُجسد التطور الذي حققه مستشفى العيون بطرابلس ودوره في الارتقاء بالخدمات الصحية في ليبيا.

من جهته، أكد خالد شكشك تبنّي ديوان المحاسبة للمفاهيم الحديثة للرقابة المبنية على تحسين الأداء وجودة الخدمات العامة، مشيرًا إلى أن تعزيز الشفافية وحسن إدارة المال العام يشكلان ركيزة أساسية لتمكين القطاع الصحي من أداء واجبه الإنساني على الوجه الأمثل. كما نوّه بالجهود الوطنية المبذولة لتطوير مستشفى العيون، وتسهيل الإجراءات المتعلقة بتوطين العلاج بالداخل، ودعم الكوادر الطبية الليبية، وتمكين القيادات النسائية والشابة من الإسهام في قيادة هذا الصرح الطبي الوطني.

وفي ختام مشاركتهما، جدد المشاركون التأكيد على التزامهم بدعم كل المبادرات الهادفة لتحسين الخدمات الصحية وتطويرها، بما يعزز أثرها المباشر في حياة المواطنين ويعكس تطلعات الدولة نحو نظام صحي أكثر فعالية وكفاءة.